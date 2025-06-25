В Совете по правам человека призвали к жестким мерам в отношении мигрантов

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил жесткую меру в отношении мигрантов. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По его мнению, семьи, чьи дети не посещают российские школы, должны быть депортированы. Фадеев ссылается на тревожную статистику МВД: из почти 786 тыс. несовершеннолетних иностранцев в РФ образование получают лишь около 192 тыс. (24,5%). Он подчеркивает, что Конституция РФ обязывает всех родителей, включая неграждан, обеспечить детям основное общее образование.

Глава СПЧ назвал скопления неконтролируемых детей и подростков на улицах серьезным криминогенным фактором. Такой подход, по сути, ставит условие: мигранты обязаны интегрировать детей в образовательную систему. Поэтому, если приезжие не готовы соблюдать законы РФ, включая образовательные, им следует покинуть страну. Права их детей на обучение должна гарантировать родина мигрантов.

По его словам, необходимо организовать высылку семей мигрантов как крайнюю меру для решения проблемы непосещения детьми школы, связывая это с безопасностью и соблюдением конституционных норм.

Ранее сообщалось, что гражданин Узбекистана взламывал аккаунты на «Госуслугах» для поставки на учет мигрантов.