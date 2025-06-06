По словам главы Комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, режим Зеленского обладает всеми признаками террористической организации. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он подчеркнул, что при этом закрепление его в указанном статусе является вопросом времени.

Напомним, что ранее глава государства Владимир Путин заявил, что и без того нелегитимный киевский режим перерождается в террористическую организацию.

Ранее сообщалось, что слова Путина о главе террористического режима Зеленском могут изменить ход переговоров.