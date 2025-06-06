В Совфеде дали оценку режиму Зеленского
Сенатор Клишас: режим Зеленского имеет все признаки террористической организации
Фото: [Официальный сайт президента Украины]
По словам главы Комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, режим Зеленского обладает всеми признаками террористической организации. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он подчеркнул, что при этом закрепление его в указанном статусе является вопросом времени.
Напомним, что ранее глава государства Владимир Путин заявил, что и без того нелегитимный киевский режим перерождается в террористическую организацию.
Ранее сообщалось, что слова Путина о главе террористического режима Зеленском могут изменить ход переговоров.