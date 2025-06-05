Слова Путина о главе террористического режима Зеленском могут изменить ход переговоров

Политический аналитик Петр Колчин заявил в беседе с gazetametro.ru, что Киев не готов идти на компромиссы из-за страха Владимира Зеленского окончательно потерять власть.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 4 июня охарактеризовал украинские власти как террористический режим. В качестве подтверждения он привел серию терактов на российской территории, которые, по его мнению, были направлены на срыв переговоров в Стамбуле. Несмотря на это, второй раунд переговоров состоялся. Однако теперь перспективы дальнейшего диалога оказались под угрозой.

Вопросы вызывает и то, кто именно представит Украину на прямых переговорах. Как указал эксперт, легитимный срок Зеленского уже истек, а Москва не видит в нем партнера для диалога: только лидера террористического режима.

Эксперт Иван Стариков, руководитель отдела Украины Института стран СНГ, добавил, что полномочия Зеленского и Верховной рады истекли 20 мая прошлого года.

«Фактически на Украине более-менее легитимными остаются те члены правительства, которые были назначены в период легитимности главы государства. То есть это, например, премьер-министр страны Денис Шмыгаль или глава украинской переговорной делегации в Стамбуле и по совместительству министр обороны Рустем Умеров», — заключил собеседник.

Однако даже если эти фигуры будут участвовать в переговорах, неизвестно, согласится ли сам Зеленский на какие-либо договоренности с Россией. В частности, речь идет о пункте, где Москва просит о проведении президентских выборов на Украине.

Ранее дипломат Мария Захарова рассказала о реакции лидера киевского режима на результаты переговоров в Стамбуле.