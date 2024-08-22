Американские наемники станут хорошим обменным фондом для России в противостоянии с украинскими боевиками с помогающими Киеву странами Запада, особенно США. На это указал в интервью с РИА Новости сенатор Совета Федерации РФ от ДНР Александр Волошин.

Накануне несколько американских бойцов ЧВК Forward Observations Group похвастались в запрещенной в РФ соцсети фотоснимком, где в локации отмечена Курская область. Трое членов иностранного легиона из США позируют в военной экипировке с оружием в руках.

Как подчеркнул Волошин, легионеры из американских ЧВК неминуемо либо будут ликвидированы на поле боя в Курской области, либо попадут в плен в любой иной точке СВО. И тогда будет о чем говорить с заокеанскими кураторами Киева.

«Сегодня эти бравые американские парни радостно позируют на фоне военной техники. Но уже завтра они имеют все шансы стать военнопленными, радость их, думаю, поубавится. И, учитывая сложившуюся практику, они станут хорошим „обменным фондом“, который наша страна использует при необходимости», — заявил Волошин.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее сообщалось, что журналист США незаконно пересек границу РФ и сделал репортаж с оккупированной ВСУ территории Курской области.