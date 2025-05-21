По словам сенатора верхней палаты парламента Владимира Джабарова, поездка главы государства Владимира Путина в Курскую область свидетельствует о повышенном внимании президента РФ к этому региону. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что глава государства приложил максимум усилий для изгнания украинской армии из российского субъекта.

По мнению сенатора, Владимир путин уделяет огромное внимание проблемам, с которыми столкнулись куряне в итоге агрессии украинских бандформирований в августе 2024 года.

Он подчеркнул, что в отличие от гастролирующего по европейским странам главаря киевского режима Зеленского российский лидер реально работает: проводит встречи с главами регионов, волонтерами, простыми жителями страны.

Ранее сообщалось, что Путин поручил сохранить выплаты для жителей Курской области, пострадавших от ВСУ.