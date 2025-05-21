Путин поручил сохранить выплаты для жителей Курской области, пострадавших от ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать жителей Курской области, которые оказались в трудной ситуации вследствие незаконного вторжения в регион ВСУ.

Российский лидер впервые посетил Курскую область после освобождения от украинских боевиков в среду, 21 мая. Вооруженные формирования Украины вторглись на территорию РФ в августе 2024 года.

На встрече с представителями добровольческих организаций президент РФ поручил сохранить выплату в размере 65 тыс. рублей для жителей приграничного региона до тех пор, пока они не смогут безопасно вернуться в свои дома.

Российский лидер также поддержал предложение выделить средства на ремонт домов в Курской области, пришедших в негодность за время эвакуации, а также согласился с идеей создания особой экономической зоны на территории всего региона.

Кроме того, в ходе обсуждения Путин также заявил о необходимости увеличить группировку разминирования в Курской области. Он отметил, что священнослужители практически всех традиционных конфессий России помогают на линии боевого соприкосновения.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что ВСУ пытаются прорваться через границу РФ в районе Теткино в Курской области.