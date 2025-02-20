В Совфеде определили место Зеленского при Трампе
Вице-спикер СФ Косачев: Зеленский для Трампа является проектом Байдена
Фото: [Официальный сайт президента Украины]
По словам зампреда верхней палаты парламента Константина Косачева, для нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа Незалежная и Владимир Зеленский являются всего лишь проектом экс-президента США Джо Байдена и Демократической партии. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он подчеркнул, что указанный проект Байдена привел к ненужному кровопролитию и огромным бесполезным тратам американских средств.
По мнению вице-спикера Совета Федерации, Зеленский и покровительствующие ему западные силы экзистенциально заинтересованы в продолжении боевых действий.
Ранее на Западе раскрыли причину ненависти Трампа к Украине и Зеленскому.