По словам зампреда верхней палаты парламента Константина Косачева, для нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа Незалежная и Владимир Зеленский являются всего лишь проектом экс-президента США Джо Байдена и Демократической партии. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он подчеркнул, что указанный проект Байдена привел к ненужному кровопролитию и огромным бесполезным тратам американских средств.

По мнению вице-спикера Совета Федерации, Зеленский и покровительствующие ему западные силы экзистенциально заинтересованы в продолжении боевых действий.

Ранее на Западе раскрыли причину ненависти Трампа к Украине и Зеленскому.