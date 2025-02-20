Президент США Дональд Трамп сохраняет глубокую враждебность к Украине и Владимиру Зеленскому после импичмента, произошедшего в 2019 году, пишет издание Times.

Газета приводит слова Льва Парнаса — осужденного за мошенничество в США и уже бывшего союзника Трампа, который отметил, что американский лидер воспринимает Украину как источник своих проблем.

Парнас заявил, что Трамп считает действия Киева основоположниками его политических неудач и скандалов, связанных с должностью президента. В частности, Трамп характеризует Зеленского как «диктатора», высказывая недовольство из-за отказа украинского руководства проводить выборы.

Импичмент Трампа, начатый демократической партией в сентябре 2019 года, стал одним из самых резонирующих моментов политической жизни США. Причиной для этой процедуры, как пишет Times, послужило давление на Украину с целью компрометации соперника по выборам — демократа Джо Байдена.

В результате этого в декабре 2019 года Палата представителей США вынесла импичмент Трампу по двум пунктам, связанным с его действиями на международной арене.

В подтверждение этому газета приводит недавние заявления американского президента о Зеленском и уровне его поддержке украинскими гражданами, который, по словам Трампа, держится на 4%.

Кроме того, Трамп жестко раскритиковал главу киевского режима из-за пропавших 500 млрд долларов, которые США выделили на поддержку Украины.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэн заявил, что оскорбления в адрес президента США Дональда Трампа со стороны Владимира Зеленского могут негативно сказаться на отношениях Украины с администрацией Белого дома.