В Совфеде оценили перспективы работы Telegram в России

Вокруг Telegram в России снова разгораются дискуссии: на этот из-за рекламы. Некоторые ведомства напомнили, что размещать продвижение на ресурсах, доступ к которым ограничен на территории страны, запрещено законом. А поскольку у Telegram формально есть проблемы с регулированием, бизнесу, крутящему там рекламные кампании, грозят риски. Сенатор Андрей Клишас в эфире радио Sputnik предложил взглянуть на ситуацию шире и без лишней истерики.

По его словам, у людей всегда есть право на любые оценки — жесткие, критические, протестные — будь то в адрес парламента, правительства или Роскомнадзора. Но в случае с мессенджером все упирается не в мнения, а в простую юридическую механику. Работает Telegram в России или нет, зависит только от одного: готов ли он соблюдать местные законы.

Клишас подчеркнул, что вопрос о возможной блокировке или ограничениях лежит не в плоскости решений Госдумы или даже конкретных ведомств. Это исключительно вопрос диалога и договоренностей самой платформы с регуляторами. Если администрация мессенджера идет навстречу и выполняет требования, никаких проблем не возникает. Если нет — рано или поздно любой инструмент давления становится формальностью.

Сенатор выразил надежду, что политика Telegram изменится в сторону большего сотрудничества с российскими властями, и тогда сервис продолжит спокойно работать. Итог прост: сколько бы ни шумели в комментариях, судьба мессенджера в стране решается не на митингах, а в тиши кабинетов, где встречаются юристы и чиновники. И пока стороны готовы договариваться, пользователи могут просто пользоваться любимым приложением, не опасаясь за завтрашний день.

Ранее сообщалось, что ФАС подтвердила запрет на размещение рекламы в YouTube, Telegram и VPN.