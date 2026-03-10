Рекламный бан: ФАС подтвердила запрет на размещение рекламы в YouTube, Telegram и VPN

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России официально подтвердила полный запрет на размещение рекламы на всех интернет-платформах, к которым Роскомнадзор ограничил доступ. Об этом сообщает РИА Новости.

Под действие закона теперь попадают не только социальные сети Facebook* и Instagram*, но и видеохостинг YouTube, мессенджеры Telegram и WhatsApp*, а также любые VPN-сервисы. Ведомство подчеркивает: ответственность за нарушение несут обе стороны сделки — и тот, кто заказывает продвижение, и тот, кто его распространяет.

Согласно разъяснениям службы, любые маркетинговые активности на ресурсах, доступ к которым ограничен в рамках российского законодательства, содержат признаки правонарушения. Это касается как прямых рекламных кабинетов, так и нативных интеграций у блогеров или в тематических каналах.

Ранее статус некоторых платформ (например, Telegram и YouTube) в контексте рекламных запретов вызывал дискуссии, однако теперь служба внесла окончательную ясность. Нарушителям грозят внушительные штрафы, а при систематических нарушениях — более строгие меры административного воздействия.

*Принаджелит компании Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской.