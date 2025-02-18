Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила РИА Новости, что переговоры в Эр-Рияде поставили США на новые политические рельсы в отношении России, и именно это оказалось ключевым достижением двухсторонней встречи.

Екатерина Алтабаева отметила, что переговоры России и США помогли уйти в сторону налаживания дипломатических отношений стран. Обсуждали на встрече и другие ключевые вопросы, такие как урегулирования ситуации на Украине.

«По-моему, главный итог этого дня — это возвращение к прямым дипломатическим контактам, отход руководства США от оголтелой агрессивной, обвинительной риторики в отношении РФ», — заявила сенатор.

Напомним, что глава МИД Сергей Лавров, участвующий на встрече в Эр-Рияде, также отмечал обсуждение условий для полного возобновления сотрудничества России и США. Стороны обоюдно хотят расширения сфер и сотрудничества по многим вопросам. Среди предварительных договоренностей — устранение искусственных ограничений в работе посольств и других организаций на взаимной основе. После этого появилась надежда, что в Россию вернуться западные бренды, однако эксперты не прогнозируют им устойчивости на внутреннем рынке.

Ранее на Западе признали, что Штаты изменили подход к отношениям с Россией.