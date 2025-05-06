В разжигании конфликта на Украине и расширении НАТО виноваты американские производители оружия. Такое мнение в интервью Такеру Карлсону в соцсети высказал американский бизнесмен и политический активист Бен Коэн.

Он напомнил, что на этапе завершения холодной войны США дали обещание, что НАТО не будет расширяться на восток, однако сами его нарушили. Администрация Вашингтона не собиралась этого делать, пока производители оружия не оказали давление конгресс, пояснил Коан.

Эксперт считает, что у России есть полное право на обеспечение безопасности своих границ, и что НАТО представляет для Москвы серьезную угрозу.

«Я вижу смысл в контроле над границами, чтобы соседи не были врагами», — заключил собеседник.

Ранее Трамп заявил, что сможет назвать виновного в подрыве «Северных потоков».