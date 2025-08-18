Заявления украинской стороны о готовности к мирному урегулированию конфликта по текущей линии фронта вызвали резкую реакцию в Москве. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал подобные инициативы Киева «пиар-провокацией», комментируя публикацию The Financial Times о возможных уступках Зеленского. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, согласно информации западного издания, президент Украины намерен обсудить с Дональдом Трампом вариант мирного соглашения, который позволит сохранить присутствие ВСУ в Донбассе. Киев стремится избежать принудительного вывода войск, представляя это как «продуктивный мирный процесс».

Джабаров категорически отвергает такую постановку вопроса, указывая на военные успехи России. Украина терпит поражение по всем фронтам, но продолжает диктовать условия – это абсурд. По его мнению, подобные заявления направлены исключительно на создание благоприятного информационного фона перед встречей Зеленского с Трампом.

Сенатор подчеркивает, что переговорная инициатива должна исходить от России как доминирующей стороны конфликта. Попытки Киева «выторговать» удобные условия через Вашингтон обречены на провал, подобные маневры лишь оттягивают неизбежное – необходимость учитывать российские условия мирного урегулирования.

Ранее сообщалось, что Трамп и Зеленский встретились у порога Белого дома.