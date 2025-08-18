Трамп и Зеленский встретились у порога Белого дома

Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима встретились у порога Белого дома. Этот жест резко контрастирует с холодным приемом, оказанным ранее прибывшим европейским лидерам, которых американский лидер не удостоил личной встречей.

Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров о дальнейшей судьбе Украины и ее поддержке со стороны США. Как отмечают западные СМИ, личное приветствие со стороны американского президента подчеркивает значимость украинского вопроса для администрации США, хотя Трамп не раз говорил о готовности Вашингтона выйти из него в случае отсутствия прогресса по разрешению кризиса.

Ранее украинские СМИ опубликовали состав делегации от Украины, которая примет участие с Зеленским в переговорах с Трампом. В нее вошли глава Офиса президента Андрей Ермак и посол Украины в США Оксана Маркарова.

Накануне в Польше объяснили, почему представителей республики не пригласили на переговоры в Вашингтоне.