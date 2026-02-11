В Совфеде предупредили об угрозе мировой войны из-за игнорирования международного права

Современный мир балансирует на грани, где хрупкие договоренности прошлого подвергаются беспрецедентному давлению. Опасность игнорирования устоявшихся норм международного права сегодня как никогда высока — вплоть до угрозы новой глобальной войны. Такую тревожную оценку в беседе с NEWS.ru дал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Его позиция — не просто констатация кризиса, а предупреждение о целенаправленном разрушении самих основ миропорядка.

По словам сенатора, говорить о полной смерти международного права пока преждевременно, однако существуют влиятельные силы, которые активно к этому стремятся. Их философия проста и разрушительна: «Делай что хочешь — все дозволено». Такой подход, отвергающий любые рамки и институты, представляет собой прямую дорогу в хаос, где единственным арбитром становится грубая сила. Особую опасность Карасин видит в практике «перепрыгивания» через международно-правовые органы, прежде всего ООН, и попытках поставить национальные амбиции выше коллективных решений. Это подрывает легитимность всей системы, созданной для предотвращения конфликтов.

Он пояснил, что последствия этой деградации правил предсказуемы и катастрофичны. Мир рискует скатиться в эпоху перманентных региональных конфликтов, где любое противоречие будет решаться не за столом переговоров, а на поле боя. Доверие между государствами, и без того подорванное, может быть утрачено полностью, что сделает невозможным совместное решение глобальных вызовов — от изменения климата до пандемий. Система коллективной безопасности, выстраивавшаяся десятилетиями, окажется недееспособной.

Итогом этой тревожной динамики должен стать не пессимизм, а мобилизация. Как подчеркивает Карасин, существующую систему международных отношений, при всех ее недостатках, необходимо беречь и укреплять. Это требует не отказа от институтов вроде ООН, а их адаптации к новым реалиям, включая создание дополнительных организаций и объединений, способных наводить мосты. Будущее миропорядка зависит от того, удастся ли вернуть в международные отношения принцип верховенства права над правом силы. Альтернатива, увы, слишком хорошо известна истории.

