Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что в экономическом развале Германии виновата экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая активно следовала западным интересам и поддерживала Украину.

Российский сенатор напомнил, что именно при Ангеле Меркель в Запад начал подтягивать Украину к НАТО. Он также считает, что экс-канцлер получила большие возможности и могла сделать ФРГ главным экономическим локомотивом Европы, однако все потеряла на фоне углубления в украинские проблемы.

«Уже ясно, что она была слабым, недальновидным политиком, который получил в наследство Германию в качестве экономического локомотива Европы, но все это профукал из-за... Украины. Тусклой аппаратчицей, плывшей по течению и неспособной это течение изменить», — написал в личном блоге Пушков.

Немецкий кризис обостряется на фоне санкций и отказа от российского газа, отметил сенатор. Это создает большую экономическую нагрузку на предприятия и жилища, жители недовольны получением сжиженного природного газа из США.

По словам Пушкова, эта ситуация вызывает массу недовольства. По этой причине немцы могут избрать консерваторов, то есть Христианско-демократический союз (ХДС), а не ультраправую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Однако, как заключил сенатор, ХДС не принесет населению Германии желаемого улучшения в сферах.

Как отмечает РИА Новости, цены на электричество в Германии и Швеции взлетели почти до одной тысячи евро за МВт\ч.

Ранее сообщалось, что населению Германии рекомендовали делать запасы из свечей и продуктов.