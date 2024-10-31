В том случае, если состоится второй «саммит мира» по Украине, у него будет крайне мало шансов хоть как-то повлиять на текущее положение дел. Так считает Григорий Карасин, член Совета Федерации, свою точку зрения он высказал в общении с журналистами «Ленты.ру».

Сенатор заявил, что Зеленский постоянно пытается выторговать какие-то преференции и подачки у стран Запада, по этой причине он регулярно выступает с какими-то инициативами. В то же время его идеи неинтересны России. Украинский лидер не пытается хоть как-то учитывать мнение РФ, так как не стремится проводить денацификацию своей страны.

«Думаю, что перспектив практически никаких. О каких можно сейчас говорить «форумах мира» без проведения конкретных переговоров с участием России?» — указал он.

Карасин добавил, что в существующем виде все идеи Зеленского не привлекают не только российское правительство, но и любое государство со здравомыслящим руководством. При этом Киеву придется со временем решать все те проблемы, из-за которых была начата СВО.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Никифоров сообщил, что у Киева появился новый план прекращения конфликта, который он готов представить на новом саммите. На этот раз Зеленский и его окружение хотят привлечь на свою сторону страны глобального Юга.