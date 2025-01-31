В Совфеде заподозрили НАТО в совершении диверсий на Балтике

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что недавние диверсии на Балтике могут быть осуществлены НАТО с целью наращивания военных сил вблизи российских морских границ. Таким мнением он поделился в своем телеграм-канале.

Косачев подчеркнул, что Россия не имеет никаких геополитических или военных интересов в совершении подобных действий.

«А вот если представить себе, что самоподрывы устраивают сами натовцы с целью обвинить в этом Россию, то смыслы сразу же проявляются», — отметил вице-спикер.

Он подчеркнул, что цель таких диверсий со стороны Североатлантического альянса заключается в том, чтобы сделать Балтийское море внутреннем морем НАТО.

Ранее сообщалось, что Норвегия задержала на Балтике морское судно с российским экипажем на борту. Отмечалось, что задержание инициировало латвийское правительство, так как корабль подозревается в повреждении кабеля, проложенного между Латвией и Швецией.