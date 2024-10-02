В США активно обсуждают поставки дальнобойных ракет ATACMS для Киева

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл подтвердил, что штаты активно обсуждают возможность передать Украине ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км, пишет РИА Новости.

По словам Кэмпбелла, поставки дальнобойных ракет ATACMS на Украину возможны. Этот вопрос вновь подняли в США. Однако замгоссекретаря не исключил, что сторонам придется сесть за стол переговоров. Оба сценария пока под сомнением.

«Я не готов сообщить что-либо конкретное на данный счет. Этот вопрос сейчас активно обсуждается. Мы надеемся, что в будущем удастся прийти к ситуации, когда какое-то дипломатическое взаимодействие на данный счет станет возможным», — добавил заместитель госсекретаря США.

США ранее поставляли ракеты ATACMS в ряды ВСУ, но они не использовали их для ударов вглубь России. Тем не менее попытки ударов натовским вооружением предпринимаются по новым территориям РФ.

Ранее сообщалось, что две американские ракеты ATACMS перехватили на подлете к Луганску.