ПВО поразила две американские ракеты ATACMS боевиков ВСУ на подлете к Луганску

Украинские боевики вновь атаковали Луганск в ЛНР, выпустив по мирному городу поставляемые США дальнобойные ракеты ATACMS, проинформировал в соцсетях со ссылкой на республиканские силовые структуры Луганский информационный центр (ЛИЦ).

Сообщается, что боевые расчеты российской противоракетной обороны сработали четко и ликвидировали вражеские смертоносные снаряды еще на подлете к Луганску.

«Выпущенные киевскими боевиками со стороны Краматорска две ракеты MGM-140 ATACMS поражены силами ПВО РФ на подлете к Луганску в 2 км северо-восточнее города», — говорится в сообщении ЛИЦ.

Там добавили, что к настоящему времени данных о пострадавших и повреждениях на земле не поступало.

Ранее стало известно, что ВСУ вечером в понедельник, 30 сентября, атаковали Горловку с воздуха кассетными снарядами натовского калибра. Глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что в результате очередной террористической акции противника погиб подросток, еще восемь местных жителей ранены, включая троих детей.