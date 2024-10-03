В США консультируются с Израилем о потенциальном ударе по Ирану

Пресс-секретарь штаба Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что штаты обсуждают с Израилем возможность ответа на агрессию Ирана. Об этом пишет ТАСС.

Пентагон не смог конкретно ответить на вопрос о том, собираются ли США вмешиваться в решения Израиля после атаки Ирана. В частности пока не подтверждают, что Америка будет принимать участие в ударах по иранским территориям по просьбе израильской стороны.

«Могу сказать, что мы, безусловно, консультируемся с Израилем и обсуждаем с ними их ответные действия. Но я не буду далее углубляться в это», — заявила Сабрина Сингх.

Напомним, в начале октября Иран запустил ракеты в сторону Израиля на фоне обострения в Ливане. В последнем длится операция ЦАХАЛ против формирований «Хезболла». The Jerusalem Post сообщал про 500 иранских ракет. В Израиле сообщили, что большинство из них сбили силами ПВО.

Ранее сообщалось, что Россия предрекла начала новой большой войны на Ближнем Востоке.