В США напомнили полякам о судьбе врагов России
Аналитик Риттер: Польше очень дорого обошлась антироссийская позиция
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Властям Польши очень дорого обошлась антироссийская позиция. Такое мнение в соцсети X высказал американский военный аналитик Скотт Риттер.
Он также отметил, что если Польша отправит на Украину свою армию, то ее солдат ждет та же судьба, что и отправленных ранее польских наемников, которые уже в земле.
Польша, отметил аналитик, не представляет никакой угрозы для России, однако все равно проводит антироссийскую политику и поддерживает Украину.
В Варшаве, добавил Риттер, не знают свою историю и поддерживают тех, кто устраивал этнические чистки в отношении их предков.
Эксперт подчеркнул, что Россия не собирается вступать в конфликт с Польшей или другой страной, ее волнуют только нацисты и НАТО у ее границ.
Ранее сообщалось о том, что Венгрия и Словакия отвергли польскую декларацию о демократии.