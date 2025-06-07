Властям Польши очень дорого обошлась антироссийская позиция. Такое мнение в соцсети X высказал американский военный аналитик Скотт Риттер.

Он также отметил, что если Польша отправит на Украину свою армию, то ее солдат ждет та же судьба, что и отправленных ранее польских наемников, которые уже в земле.

Польша, отметил аналитик, не представляет никакой угрозы для России, однако все равно проводит антироссийскую политику и поддерживает Украину.

В Варшаве, добавил Риттер, не знают свою историю и поддерживают тех, кто устраивал этнические чистки в отношении их предков.

Эксперт подчеркнул, что Россия не собирается вступать в конфликт с Польшей или другой страной, ее волнуют только нацисты и НАТО у ее границ.

Ранее сообщалось о том, что Венгрия и Словакия отвергли польскую декларацию о демократии.