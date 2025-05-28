Венгрия и Словакия отвергли польскую декларацию о демократии

Венгрия и Словакия не поддержали предложенную Польшей декларацию, направленную на укрепление демократических принципов в рамках председательства Варшавы в Совете ЕС. Об этом сообщил венгерский министр по вопросам Евросоюза Янош Бока на брифинге в Брюсселе, передает портал MTI.

По мнению министра, в данном документе смешаны вопросы, касающиеся конституционных основ, деятельности общественных объединений и роли политических партий в функционировании демократического общества.

Министр акцентировал внимание на том, что в декларации отсутствуют положения о прозрачности финансирования некоммерческих организаций, которые, по его утверждению, нередко применяются политическими группировками и финансируются из зарубежных источников.

Янош Бока также подчеркнул, что Будапешт и Братислава выступают против намерений «изменить основополагающие принципы демократии» под видом защиты законности. По мнению венгерской стороны, данная инициатива создает опасный пример для оказания давления на государства — члены ЕС посредством неправительственных организаций.

Ранее сообщалось, что Орбан обвинил Украину в шпионской деятельности против Венгрии.