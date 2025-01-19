Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил о том, что украинцы прикладывают недостаточно усилий в борьбе за демократию, и намекнул на то, что Киеву следовало бы снизить призывной возраст до 18 лет, чтобы пополнить ряды ВСУ новыми силами.

Слова чиновника раскритиковал экс-подполковник США Дэниел Дэвис.

В эфире своего YouTube-канала назвал заявление Уолца о мобилизации на Украине «бессердечным».

«Это кажется бессердечным просто говорить, что они не сделали все возможное. <...> Лучшим решением было бы прийти и просто сказать: «Хорошо, давайте договоримся о сделке, попытаемся это сделать». <...> Но вместо этого Майк Уолц говорит, чтобы мобилизовали новое поколение молодых людей", — заявил офицер.

Трамп ранее заявлял, что если бы тогда он, а не Байден, был президентом США, то не допустил бы вооруженный конфликт на Украине. В ходе предвыборной кампании он неоднократно заявлял, что если он займет пост главы государства, то завершит конфликт на Украине за 24 часа.

Ранее политолог Скубченко назвал причины требования снизить возраст мобилизации на Украине.