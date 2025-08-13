Когда украинский президент Владимир Зеленский отказывается уступать территорию своей страны, то он ведет себя так, будто ВСУ выигрывают конфликт. Такое мнение высказал журнал American Thinker.

По мнению издания, глава Украины делает свои заявления таким образом, будто он выигрывает конфликт и Россия упрашивает его заключить мирный договор.

«Это бред. Украина не побеждает — отнюдь нет. Если затягивать этот конфликт, как настаивают некоторые, то он закончится падением Киева», — указали журналисты.

Они добавили, что, несмотря на все громкие слова Зеленского, Украина год за годом теряет свои территории в результате продвижения российской армии.

Ранее на Украине высказались о Зеленском и предрекли ему неучастие в переговорах РФ и США. По мнению депутата Рады Дубинского, у президента была возможность принять участие в мирных переговорах и урегулировать конфликт с Россией, но он ничего не стал предпринимать, поэтому его исключили из переговорного процесса.