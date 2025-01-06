В США назвали «черных лебедей» 2025 года

«Черными лебедями» в 2025 году окажутся события вокруг новоизбранного президента США Дональд Трамп и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры двух стран вошли в соответствующий список, составленный международной газетой Politico.

«Черными лебедями» называют события, способные шокировать мировой порядок, однако вероятность их возникновения мала. Таковыми оказались масштабная эпидемия и альянс избранного Трампа и Си Цзиньпина.

Кроме того, еще одним событием такого характера может оказаться убеждение Москвы в отношении Тегерана согласиться на пятилетнюю паузу в разработке ядерного оружия, в то время как Вашингтон будет настаивать на том, чтобы Израиль воздерживался от военных действий против Ирана.

В список «черных лебедей», по версии Politico также вошли, крупнейшая кибератака в истории, обвал финансового рынка и глобальная паника, свержение белорусского президента Александра Лукашенко, социальные столкновения в США из-за изменений границ штатов, решающий прорыв в области квантовых вычислений.

Эксперты отмечают, что стратегия Си Цзиньпина в отношении администрации нового президента США имеет аналогии с приемами Дона Корлеоне из «Крестного отца». Китай уже приступил к реализации комплексного плана, состоящего из трех основных стратегий, направленных на взаимодействие с новой политической реальностью в Соединенных Штатах.

Ранее издание Globe and Mail сообщило, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо может скоро покинуть пост главы Либеральной партии.