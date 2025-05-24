По мнению Дэрила Кимбалла, исполнительного директора Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA), амбициозная инициатива администрации Дональда Трампа, известная как «Golden Dome» («Золотой купол»), представляющая собой новую космическую систему противоракетной обороны (ПРО), не сможет эффективно противостоять России и Китаю и, по сути, является бессмысленной растратой бюджетных средств. Об этом он сообщил в интервью «Ленте.ру».

Эксперт выразил сомнения в целесообразности создания подобной системы для США. Он отметил, что усиление военной инфраструктуры лишь подстегнет гонку вооружений и создаст дополнительные трудности для Вашингтона.

Глава ACA также подчеркнул, что Россия и Китай, будучи крупными ядерными державами, обладают военно-техническим потенциалом, сопоставимым с американским, и смогут разработать собственные средства противодействия американской системе. Кимбалл заключил, что сложную и дорогостоящую систему «Золотой купол» можно будет обойти с меньшими затратами и в короткие сроки.

Он добавил, что в ответ на проект Трампа ядерные державы могут оперативно разработать и развернуть множество недорогих и сложных наступательных ракетных систем, предназначенных для преодоления и нейтрализации американской ПРО.

Ранее сообщалось, что Трамп опозорился, выдав кадр из Конго за «геноцид белых фермеров» в ЮАР.