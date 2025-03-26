Кая Каллас, руководитель дипломатической службы Евросоюза, в одиночку пытается втянуть Европу в прямое противостояние с РФ. Ее стоит изолировать — такое заявление в социальной сети Х сделал Томас Фази, журналист из Соединенных Штатов.

Ранее в прессе сообщалось, что европейцы стали критиковать действия Каллас, которая с самого начала на своем посту отличалась крайне воинственными высказываниями в адрес России. Фази прокомментировал эти новости и заявил, что главе евродипломатии требуется квалифицированная медицинская помощь.

«Она явно неуравновешенный человек, который в одиночку пытается втянуть ЕС в войну с Россией. Ей место в психиатрической больнице», — указал он.

Ранее Каллас заявила, что у нее есть план по поддержке Украины. По ее мнению, ЕС должен поставить Киеву 2 млн снарядов, в том числе крупнокалиберные боеприпасы для артиллерии. Стоимость такой помощи может оцениваться в €5 млрд, которые сейчас, по словам Каллас, доступны на рынке и могут быть отправлены в текущем году.