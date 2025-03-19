Стало известно о плане Каллас предоставить Украине 2 млн снарядов

На саммите ЕС в ближайший четверг глава евродипломатии Кая Каллас собирается предложить выделить Украине еще два миллиона снарядов, сообщает издание Рейтер со ссылкой на собственные источники и документы.

Журналисты отмечают, что Каллас заявила в среду, что на заседании Европейского совета она собирается предложить для Украины выделить еще два миллиона снарядов, в частности, крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов..

Стоимость заявленного может оцениваться в пять миллиардов евро, которые сейчас, по словам Каллас, доступны на рынке и могут быть отправлены в текущем году.

Ранее стало известно, каким странам ЕС мешает выделение €40 млрд помощи Киеву.