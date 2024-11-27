По его словам, это четкий сигнал Западу, что русские на данный момент не играют в игры.

В эфире YouTube-канала Judging Freedom он заявил, что ситуация с «Орешником» и его техническими возможностями наглядно демонстрирует, что России обогнала Соединенные Штаты на целых десять лет.

Москва считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, втягивая в него еще и страны НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и Североатлантический альянс не только являются непосредственными участниками конфликта, но и готовят кадры на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

Ранее сообщалось о том, что Матвиенко заявила о наличии у России «супероружия» для ответа на агрессию.