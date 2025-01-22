В США назвали самый главный вызов для нынешнего поколения американцев
Китай назван самым главным вызовом национальной безопасности США
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Кандидат на должность постпреда при ООН Элиз Стефаник на слушаниях в Сенате заявила, что Китай является самым главным вызовом национальной безопасности США для современного поколения.
Ее слова передает РИА Новости.
Именно КНР, по мнению Стефаник, - главный похититель интеллектуальной собственности, вот почему и являются проблемой национальной безопасности.
17 января президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора договорились о создании стратегического канала связи между Вашингтоном и Пекином.
Предполагается, что реализация данного проекта позволит странам обмениваться информацией по основным вопросам, актуальных для обоих государств.
Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил о намерении вернуть Панамский канал.