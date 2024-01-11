В США назвали следующую страну, которую готовят к войне с Россией

Соседняя с Россией Финляндия получит американское оружие для борьбы с РФ в случае возникновения такой необходимости, отметила старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт.

В материале для американского портала RealClearDefence эксперт пишет, что США под предлогом усиления восточных границ НАТО намерены накачивать Финляндию оружием.

«Финляндия, вероятно, будет наиболее востребованным кандидатом на получение нового американского снаряжения», — считает эксперт.

Уайт уверена, что за 64 истребителями пятого поколения F-35A, которые получит Финляндия, последуют поставки заокеанской бронетехники.

«Финляндия — логичный кандидат на получение танков M1A1 Abrams, учитывая ее протяженную границу с Россией», — заключила аналитик.

Ранее сообщалось, что Совет нацбезопасности США провел многочасовое совещание по оказанию дополнительной помощи Украине.