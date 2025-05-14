В США назвали страны, которые могут присоединиться к Соглашениям Авраама

Еще несколько стран могут поддержать Соглашения Авраама, которые содержат положения о нормализации отношений между арабскими странами и Израилем. Такое заявление сделал специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Его слова привел портал Breitbart.

В рамках Соглашений Авраама ряд государств работают над нормализацией отношений между Израилем и арабскими странами. По утверждению Уиткоффа, этот список на протяжении последующих нескольких месяцев может пополниться еще четырьмя, либо даже шестью государствами.

«Относительно скоро мы увидим потенциал для нормализации в Ливане и даже Сирии… Это может произойти с Азербайджаном и Арменией», — указал он.

Уиткофф добавил, что примерно такая же ситуация наблюдается и с Ливией.

Ранее в прессе появились сообщения, что якобы в администрации Трампа нарастает недовольство действиями специального посланника Уиткоффа. В Белом доме начинают считать, что Уиткофф взял на себя роль личного посла Трампа при российском лидере Владимире Путине. Он также взвалил на себя полное управление всей повесткой переговоров на Ближнем Востоке.