Бывший член Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Мэтт Гетц раскритиковал идею вхождения Украины в Северо-Атлантический альянс. Свое мнение он высказал в социальной сети Х.

Гетц прокомментировал недавнее заявление президента Зеленского. Тот считает, что горячую фазу украинского конфликта можно приостановить только в том случае, если все подконтрольные Киеву территорию будут взяты НАТО под свой «зонтик».

«Было бы ужасной идеей принять Украину в НАТО», — указал в ответ Гетц.

Ранее по поводу вступления в НАТО высказались в Швейцарии. Сенатор Поджио заявил, что его страна в текущих условиях никогда не пойдет на то, чтобы войти в военный альянс. Этого не хотят ни граждане государства, ни правительство.