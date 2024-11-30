В США назвали ужасной саму идею вступления Украины в НАТО
Экс-конгрессмен США Гетц: прием Украины в НАТО выглядит ужасной идеей
Бывший член Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Мэтт Гетц раскритиковал идею вхождения Украины в Северо-Атлантический альянс. Свое мнение он высказал в социальной сети Х.
Гетц прокомментировал недавнее заявление президента Зеленского. Тот считает, что горячую фазу украинского конфликта можно приостановить только в том случае, если все подконтрольные Киеву территорию будут взяты НАТО под свой «зонтик».
«Было бы ужасной идеей принять Украину в НАТО», — указал в ответ Гетц.
Ранее по поводу вступления в НАТО высказались в Швейцарии. Сенатор Поджио заявил, что его страна в текущих условиях никогда не пойдет на то, чтобы войти в военный альянс. Этого не хотят ни граждане государства, ни правительство.