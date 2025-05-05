Трамп заявил, что сможет назвать виновного в подрыве «Северных потоков»

Соединенные Штаты знают, кто несет ответственность за подрыв трубопроводов «Северный поток». Об этом глава США Дональд Трамп заявил в ходе общения с представителями СМИ в Белом доме.

В ходе встречи у главы Штатов поинтересовались, готова ли американская сторона начать расследование инцидентов, которые произошли в Балтийском море в 2022 году.

«Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам, не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», — заявил Трамп.

При этом лидер США отметил, что Москва не имеет отношения к данным событиям.

Ранее Трамп прокомментировал идею майского перемирия, которое было предложено президентом России Владимиром Путиным. По словам главы Штатов, выдвинутая инициатива говорит о многом.