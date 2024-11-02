Украинский президент Зеленский выглядит изможденным на фоне того, что дела у ВСУ идут все хуже и хуже. Это отметили журналисты из газеты New York Times .

В статье приведена точка зрения американских чиновников. Те поделились со СМИ своими впечатлениями после недавней встречи.

«Украинский лидер выглядел изможденным и напряженным, обеспокоенным неудачами своих войск на поле боя, а также выборами в США», — такая точка зрения сложилась у представителей США.

Мало того, что у украинцев падает моральный дух из-за поражений на фронте и непрерывного давления со стороны российской армии. Они, вдобавок ко всему, вынуждены терпеть неопределенность по поводу президентских выборов в Соединенных Штатах. Все это в совокупности оказывает на них серьезное давление.

Ранее российский общественник Рогов сообщил об обвале фронта стороны ВСУ на южнодонецком направлении. ПО его утверждению, инициатива сейчас находится полностью в руках ВС РФ, российские части продолжают движение вперед.