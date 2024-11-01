Рогов заявил об обвале фронта ВСУ в ДНР севернее Угледара

На южнодонецком направлении произошел массовый обвал линии фронта противника. Такое заявление сделал Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета. Его слова привели РИА Новости.

На южнодонецком направлении произошел массовый обвал линии фронта противника. Такое заявление сделал Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета. Его слова привели РИА Новости.

«Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта», — указал он.

Рогов заверил, что движение вперед ВС РФ продолжается.

До этого сообщалось про освобождение трех населенных пунктов на территории Донецкой народной республики: Леонидовки, Новоукраинки и Шахтерского. В движении вперед приняли участие войска группировок «Центр» и «Восток».