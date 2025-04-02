В США обратились со срочным призывом к Трампу по Украине

Бывший американский разведчик Скотт Риттер обратился к президенту США Дональду Трампу, призвав ускорить наступление переговоров и завершить конфликт на Украине.

Обращение появилось в эфире YouTube-канала Judging Freedom. В нем Риттер заявил, что Трампу и его команде следует поторопиться с шагами по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что нужно остановить «эту карточную игру», в противном случае Россия одержит полноценную победу.

«У них (у России. — Прим. ред.) на руках все карты, война идет по их сценарию», — добавил Риттер.

При этом Риттер считает, что продолжение конфликта может привести к тому, что США потеряют очень многое. Бывший разведчик также уверен, что давление на РФ не приведет к хорошему результату, а также не поспособствует концу СВО.

Ранее сообщалось, что в США признали угрозы Трампа в адрес России провальными