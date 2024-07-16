В США обвинили Иран в подготовке покушения на Трампа

Американский телеканал CNN, являющийся рупором Демократической партии США, решил погреть руки на недавнем покушении на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, стравив его сторонников и руководством Ирана.

В пропагандистском материале журналисты телеканала уверяют, что Тегеран якобы тщательно и планомерно готовил убийство экс-президента США. И якобы американской администрации это было известно за несколько недель до самого покушения на Трампа.

«Совет нацбезопасности связался с Секретной службой, чтобы убедиться, что они продолжают отслеживать последние данные. Штаб Трампа был поставлен в известность о растущей угрозе», — пишет CNN.

СМИ отмечает, что к усилению охраны Трампа привели именно сведения об «иранском заговоре». Однако медиа почему-то не приводит никаких данных, что пытавшийся его застрелить миллиардера Томас Крукс хоть как-то связан Ираном.

Постпредство Ирана при ООН уже отреагировало на провокационный материал CNN, назвав все обвинения в подготовке покушения на Трампа «безосновательными и предвзятыми».

Напомним, в минувший понедельник, 15 июля, Дональд Трамп, которому республиканцы на съезде партии в Милуоки дали официальный карт-бланш на осенних президентских выборах, заявил, что пойдет на них в паре с сенатором от штата Огайо Джей-Ди Вэнсом.

Глава Белого дома Джо Байден охарактеризовал кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса, выставив его, по сути, двойником Дональда Трампа.