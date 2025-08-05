В США обвинили Трампа в том, что Россия вышла из договора по РСМД

В том, что Россия отказалась от договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности, виновен президент США Дональд Трамп. Такое заявление в социальной сети Х сделал американский геополитический аналитик Скотт Риттер.

Эксперт указал на то, что у России появилась ракета «Орешник», которая существенно превосходит по своим возможностям аналоги, разработанные Соединенными Штатами.

«В любом случае это возвращает нас к исходной точке, когда ракеты средней и меньшей дальности дестабилизировали Европу и поставили нас на грань ядерной войны», — сообщил он.

Риттер добавил, что в свое время в стремлении к разрядке РФ и США подписали договор об уничтожении РСМД, но в 2018 году Трамп вывел Америку из него. Только после этого Россия предприняла зеркальные меры.

Ранее канцлер Германии Мерц заявил, что президент США Трамп становится все более критичным в отношении Путина. Он подчеркнул, что американский лидер проявляет усиливающийся скепсис и все чаще критикует действия главы РФ. Немецкий канцлер добавил, что в Европе существует единодушное понимание ситуации, связанной с конфликтом на Украине.