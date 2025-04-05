По словам министра финансов США Скотта Бессента, главарь киевского режима был готов подписать соглашение по ресурсам с Вашингтоном, тем не менее сорвал наиболее простую сделку в мире. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Он добавил, что указанное соглашение углубило бы партнерство Киева и Вашингтона, стало бы сигналом для Москвы в том, что Штаты не бросают Незалежную, а также показало бы жителям США, что гранты, как в истории USAID, не выдаются.

По мнению американского политика, Зеленский заявил, что планирует подписать соглашение на Мюнхенской конференции по безопасности, однако не подписал и там, впоследствии было множество перепалок, а после этого произошел конфликт в Овальном кабинете. После этого была взята пауза в переговорах.

Ранее сообщалось, что Украина и США ведут консультации по соглашению о недрах на уровне министерств.