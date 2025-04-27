В США отреагировали на слова Зеленского, назвавшего русских врагами США
Американский бизнесмен Дэвид Сакс: «Русские нам не враги»
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро снова заявил о том, что Киев нуждается в помощи, и напомнил, что украинская армия ведет борьбу с врагами США.
На слова главы киевского режима отреагировал американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями США ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют.
На своей странице в соцсети он заявил, что русские не являются врагами США.
«Русские нам не враги», — написал Сакс.
Бизнесмен также отметил, что Вашингтону не нужно было оказывать помощь Киеву в противостоянии с Россией.
Ранее сообщалось о том, что в США увидели признаки саботажа мирного процесса Украиной и Европой.