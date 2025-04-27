Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро снова заявил о том, что Киев нуждается в помощи, и напомнил, что украинская армия ведет борьбу с врагами США.

На слова главы киевского режима отреагировал американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями США ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют.

На своей странице в соцсети он заявил, что русские не являются врагами США.

«Русские нам не враги», — написал Сакс.

Бизнесмен также отметил, что Вашингтону не нужно было оказывать помощь Киеву в противостоянии с Россией.

Ранее сообщалось о том, что в США увидели признаки саботажа мирного процесса Украиной и Европой.