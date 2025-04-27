В США увидели признаки саботажа мирного процесса Украиной и Европой
Полковник Расмуссен: Украина и Европа пытаются саботировать мирный процесс
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Американский полковник в отставке Эрл Расмуссен заявил РИА Новости, что европейские партнеры Украины и президент Владимир Зеленский намеренно препятствуют мирному урегулированию конфликта с Россией.
По мнению эксперта, действия Украины и ее союзников направлены на затягивание конфликта на неопределенный срок.
«Я думаю, что все движение Киева и, я бы сказал, Европы пытается саботировать любой тип мирного урегулирования. По сути, оно полностью направлено на продолжение конфликта в обозримом будущем», — отметил Расмуссен.
По его прогнозам, без американской поддержки, которая может быть прекращена из-за саботажа мирного процесса, Украина сможет продержаться максимум полгода, в лучшем случае — год.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес Владимира Зеленского, комментируя его высказывания после встречи с Дональдом Трампом в Ватикане.