В США отреагировали на участие военных КНДР в украинском конфликте

Американские власти выразили обеспокоенность вовлеченностью военнослужащих КНДР в события вокруг Украины. Соответствующее заявление сделала представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на регулярном брифинге для представителей СМИ, сообщает ТАСС.

По словам Брюс, Пхеньян не способствует урегулированию конфликта. Она сказала, что такие страны, как КНДР, «помогают в продолжении конфликта между Россией и Украиной и несут за это ответственность».

Она добавила, что администрация США обеспокоена прямым участием северокорейских военных в украинском кризисе.

Ранее Кремль обнародовал заявление президента Владимира Путина, в котором он выразил признательность Северной Корее, ее лидеру Ким Чен Ыну и военнослужащим Корейской народной армии за вклад в освобождение Курской области от ВСУ.