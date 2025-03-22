По словам профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, регулярные заявления французского лидера Эммануэля Макрона и его британского коллеги Кира Стармера о российской угрозе странам Старого Света свидетельствуют о том, что они находятся не в себе. Об этом он сообщил на одной из платформ видеохостинга.

Он подчеркнул, что в целом трудно представить тот факт, что Россия станет представлять угрозу для западноевропейских стран, однако и Макрон, и Стармер постоянно говорят об этом.

По мнению эксперта, с угасанием антироссийских настроений в Европе, пониманием отсутствия угрозы для Запада со стороны Москвы и завершением конфликта на Украине государства Запада вновь пожелают сотрудничать с Россией.

Ранее также во Франции обвинили Макрона в создании ложной угрозы со стороны России.