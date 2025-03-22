В США оценили отношение Европы к России
В США заявили, что Макрон и Стармер бредят в отношении угрозы от России
Фото: [www.kremlin.ru]
По словам профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, регулярные заявления французского лидера Эммануэля Макрона и его британского коллеги Кира Стармера о российской угрозе странам Старого Света свидетельствуют о том, что они находятся не в себе. Об этом он сообщил на одной из платформ видеохостинга.
Он подчеркнул, что в целом трудно представить тот факт, что Россия станет представлять угрозу для западноевропейских стран, однако и Макрон, и Стармер постоянно говорят об этом.
По мнению эксперта, с угасанием антироссийских настроений в Европе, пониманием отсутствия угрозы для Запада со стороны Москвы и завершением конфликта на Украине государства Запада вновь пожелают сотрудничать с Россией.
Ранее также во Франции обвинили Макрона в создании ложной угрозы со стороны России.