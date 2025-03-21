Глава Франции Эммануэль Макрон должен уйти с поста президента, так как он лжет гражданам своей страны. Об этом в соцсети X написал лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

По его заявлению, нынешний президент занимается трансляцией неверных данных, преследуя корыстные цели.

«Макрон создает ложную российскую угрозу, чтобы удержаться у власти и залезать в карманы к французам. Его отстранение от должности — жизненно важная необходимость!» — написал он.

Ранее стало известно о том, что Макрон поставил перед французским правительством задачу изучить последствия, которые настанут после возможного изъятия принадлежащих России, но замороженных активов. По заявлению французской стороны, речь идет о сумме в €230 млрд.