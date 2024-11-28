Будущий спецпосланник Трампа по Украине выступил с заявлением

Будущий специальный представитель США по конфликту на Украине Кит Келлог сообщил, что готов бороться за будущий мир с «позиции силы». Такое заявление он сделал в социальной сети X.

Политик сообщил, что выбор, сделанный, Дональдом Трампом, был для него честью. Новоиспеченный помощник президента и специальный посланник по Украине и России также сказал, что находится в ожидании безустанной работы «по обеспечению мира с позиции силы» и защите интересов своей родины.

Ранее сообщалось о том, что Китт Келлог является генералом в отставке, который сумел построить и деловую карьеру.