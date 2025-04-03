В США оценили последствия вывода американских сил из Европы

В случае если Соединенные Штаты выведут своих военнослужащих с европейской территории, НАТО потребуется минимум пять лет, чтобы восполнить свой потенциал. Об этом заявила газета Washington Post.

Издание сослалось на мнение неких источников из Европы. Там считают, что в случае вывода войск США из стран ЕС их оборонительные возможности будут серьезно подорваны.

«Потребуется по меньшей мере от пяти до десяти лет и много денег, чтобы восполнить передовой потенциал США», — указали журналисты.

При этом государства Евросоюза боятся выстраивать планы по усилению своей роли в НАТО. Они обоснованно считают, что такие шаги лишь ускорят выход американских военных с их территории. Большинство чиновников из Европы считают, что за США стоит сохранить их ведущую роль в альянсе и по-прежнему предоставлять роль главнокомандующего всеми силами блока в ЕС.

Ранее о возможности полного выхода США из НАТО высказались в России. Заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что РФ не верит в такую возможность. Он напомнил, что европейские и американские политики действовали сообща на протяжении десятилетий, особенно в области безопасности.