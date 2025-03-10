Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Украине будет тяжело вернуть границы 2014 года и заставить россиян уйти с ряда территорий.

Киев и Москва в ходе переговоров должны будут принимать сложные территориальные и иные вопросы, уверен Рубио. По его словам, Украине будет непросто добиться возвращения к границам 2014 года.

«Очевидно, что Украине будет очень сложно в разумный период времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году», — сказал Марк Рубио.

Также американский госсекретарь подчеркнул, что военного решения ситуации не существует: России и Украине придется рано или поздно искать дипломатический выход.

Напомним, Москва выступила за долгосрочный мир. Для этого Украина должна прекратить огонь, а также гарантировать, что законы и интересы всех проживающих народов на территории страны и новых регионах РФ будут уважать.

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