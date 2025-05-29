В США ожидает одобрения Трампа новый пакет антироссийских санкций

В Соединенных Штатах уже подготовлен пакет новых рестрикций в отношении России, этот документ только ждет одобрения со стороны американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным издания, чиновники в Америке уже разработали новый пакет санкций против России. Он включает в себя ограничения в банковском и энергетическом секторах. Теперь этот документ только ожидает, что его одобрит глава Белого дома. В то же время часть советников Трампа считают, что президенту просто не стоит противодействовать законопроекту сенатора Линдси Грэма*.

«Этот законопроект может быть полезен, поскольку он позволяет вступить в силу значительным санкциям, в то время как Трамп может сказать Путину, что решение по санкциям было ему неподконтрольно», — такое мнение высказывают в администрации президента США.

Ранее СМИ в Америке заявили, что президент США Дональд Трамп принял решение не усиливать санкционное давление на Россию. американский лидер четко обозначил свою позицию: новые жесткие экономические ограничения не соответствуют интересам Соединенных Штатов. Тем более его позиция по санкциям смягчилась после беседы с Путиным, отметили обозреватели.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов